Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı YSK Başkanı Ahmet Yener'den de açıklama geldi.
Yener, "Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlenmiştir." dedi.
İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA
Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.