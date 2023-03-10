Sakarya Büyükşehir'de çalışan maaşlarına yüzde 80'e varan zam

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen törende, çalışma arkadaşlarının şartlarını iyileştirmek adına ilgili temsilcilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Fedakarca gayret gösteren ve en iyi zammı hak eden personelin maaşlarına şartların müsaade ettiği en iyi iyileştirmeyi yaptıklarını belirten Yüce, "Daha önceki maaş kalemlerimizde yer almayan aile yardımı ile aylık 500 lira çalışanlarımıza destek vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu yemek yardımı hususunda yüzde 100'den fazla iyileştirme yaptık. 2022 yılında 36 gün olarak belirlediğimiz ikramiye tutarını 2023 yılında 48, 2024 yılında ise 60 güne çıkardık. Çalışanlarımızın yevmiyelerine, yemek, yol ve sosyal haklarına yapılan artışlarla birlikte maaşlarına yüzde 80'e varan zam yapmış olduk." diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de desteklerinden dolayı Yüce'ye teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından belediye bünyesindeki şirketlerde çalışan 3 bin 114 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Yüce ve Gökdemir tarafından imzalandı.

Yüce ve Gökdemir, tören sonunda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.