FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Şehitkemal Mahallesi'nde ikamet eden M.K, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişinin ağabeyi H.K'yi (77) telefonla arayarak FETÖ ile ilgili bazı sorular sorduğunu, daha sonra da para ve ziynet eşyasını getirmesini istediğini ifade ederek jandarmaya başvurdu.

H.K'nin para ve ziynet eşyalarını teslim etmek üzere bu kişilerle buluşmaya gittiğinin öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri belirtilen adrese hareket etti.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K'yi Kuzey Ege Otoyolu Aliağa kesiminde yaya olarak buldu. H.K, jandarmaya, para ve ziynet eşyalarının maskeli bir kişi tarafından alındığını, kendisinin de araçtan indirildiğini belirtti.

Daha sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince otoyoldaki güvenlik kamerası kayıtlarından bulunduğu yeri tespit edilen otomobil, takibin ardından Çandarlı gişelerinde durduruldu.

Otomobildeki M.K. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin H.K'den dolandırıcılık suretiyle aldığı tespit edilen 600 bin lira ve bir miktar ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Öte yandan operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin otomobile binmesi, aracın Çandarlı gişelerinde durdurulması ve zanlıların gözaltına alınması yer alıyor.