İçişleri Bakanı Soylu: 10 bin esnafa geçici dükkan yaptık

Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı elemanlarının hasar tespit çalışmalarını yaptığını ve sonuçlarının e-Devlet ve "hasartespit.csb.gov.tr"de yayımlandığını söyledi.

Kaçak binalardan kaynaklanan sorunlara değinen Soylu, bunlara ilişkin hasar tespit sonuçlarını göremeyen vatandaşların afet koordinasyon merkezlerine başvurabileceğini kaydetti.

Bakan Soylu, yine bazen belediyelerin verdiği sokak numaralarında değişme söz konusu olabildiğine dikkati çekerek, "Bunu da arkadaşlarımız eşleştirdiler. e-Devlet veya hasartespit.csb.gov.tr'ye girdikleri zaman Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nin yani e-Devlet'in bir adresi olacak, T.C. kimliği olacak. Bir de bazen suyun, elektriğin, doğal gazın adresi farklı oluyor, birisi eskiden almış oluyor. Onları da yanında yazacak. Yani iki adres olacak, bir ana adres, esasında e-Devlet'te kayıtlı olması gereken adres. Bir de yerel olarak belki farklı bir adres olabilir. O ikisinde de hasar tespitin ne olduğu yazmış olacak." diye konuştu.

Vatandaşın geçmişten beri adres olarak bildiği ancak sonradan değişen ve bilmediği, bu şekilde yüzde 10-20'lik bir kesim olduğunu aktaran Soylu, "Onunla onu eşleştirerek de hasar tespitte bir kolaylık olsun diye bir adım daha attık. Bu da e-Devlet'ten yayımlandı. Buradaki muradımız şu, burada da bir eksiklik olabilir, burada da bir maddi hata olabilir. Orada da müracaat edecekleri yer afet koordinasyon merkezlerindeki müracaat çadırları var, hem orada Çevre ve Şehirciliğin elemanları var hem AFAD'ın elemanları var hem kaymakamlığın elemanları var. Onlar da vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Hiç kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

Soylu, binası az hasarlı, orta hasarlı olup 10 bin lirasını alamayan çok az vatandaşın bulunduğunu, onların da hasar tespit işlemlerinin yapılacağını belirterek, taşınma yardımlarının da hem AFAD hem bankalar vasıtasıyla vatandaşların T.C. kimlik ve IBAN numaralarına gönderildiğini anlattı.

- "10 bin esnafımıza deprem bölgesinde geçici esnaf dükkanı yapıyoruz"

Bugün Malatya'da yaptıkları değerlendirmelerde gelinen noktayı hep beraber gözden geçirdiklerine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Özellikle esnaflarımızla ilgili neler yapabileceğimizle ilgili de bir değerlendirme yaptık. 10 bin esnafımıza deprem bölgesinde geçici esnaf dükkanı yapıyoruz. Bunu esnaf teşkilatlarımızla değerlendiriyoruz. Bu rakam da Malatya'da 2 bine kadar yaklaşmaktadır. Biraz önce Yeşilyurt'ta, Battalgazi'de, aynı zamanda hem Doğanşehir hem de Akçadağ'da yeni tespitlerde bulunduk. Oralarda da esnaflarımıza yardımcı oluyoruz. Bir taraftan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlıyoruz, bir taraftan ticari hayatta dükkanını kaybeden esnafımıza yeni ve geçici bir adım atmaları için hep beraber destekte bulunmaya çalışıyoruz. Bunların bir kısmı bağış. Birçok esnaf odası, İzmir'den İstanbul'a kadar, Ankara'ya kadar, birçok valiliğimiz kendi esnaf odalarıyla koordine ederek bunu sağlıyorlar."

Soylu, el birliğiyle bu meselenin altından kalkılacağını, daha güçlü şekilde yarınlara adım atılacağını, hem şehirleri hem toplumu afetlere karşı dirençli hale getireceklerine inandıklarını vurgulayarak, "Vatandaşımızın sabırlı hali bizi sahada daha rahat çalıştırmaktadır. Minnettarız ve müteşekkiriz. Onlarla inşallah bu süreci aşacağız, buradan daha güçlü bir şekilde çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilinmesini isteriz ki tekrar altını çizerek söylüyorum, Allah nasip edecek, yakın bir zaman içerisinde bu şehirlerde özellikle duymaya alıştığımız cami minaresinde müezzinlerimizin sesini duyacağız." diyen Soylu, "Poğaçamızı aldığımız yerden almaya devam edeceğiz, çocuklarımızın okullardaki zil sesleriyle beraber karışan o güzel seslerini duyacağız. Burada hep birlikte bu hayatın bundan sonraki sürecini gelecek nesillerimize emanet edecek bu anlayışı hep birlikte yeşerteceğiz. Biz büyük bir milletiz, Müslüman bir milletiz, inançlı bir milletiz ve bu işin içerisinden hep birlikte çıkacağız. Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, devletin bütün gücüyle ve tüm kapasiteyle Malatya'da olduğunu vurgulayarak, "Bütün gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Malatya'nın kendi dinamiklerinin de buna katkı sağladığını büyük bir oranda ve memnuniyetle görüyoruz. İnşallah hep birlikte Malatya'nın karşı karşıya kaldığı bu süreci yöneterek burada da çok güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Daha önce Malatya deprem yaşadı, afetler yaşadı. Geçmişte ne yapmışsak, nasıl yapılmışsa, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hangi sözü verip yerine getirmişse bugün de aynıları olacaktır. Bundan emin olsunlar." ifadelerini kullandı.