Şap hastalığına karşı iki ilimize hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde 64 bin büyükbaş, 175 bin de küçükbaş hayvan bulunduğu belirtildi.

İlkbahar şap aşılama kampanyası dahilinde yapılan çalışmalarda, il genelinde şap hastalığının tespit edilmediği ve aşılama kampanyasının devam ettiği aktarıldı.

İlde hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınarak Şap Hastalığı Yerel Sağlık Komisyonu oluşturulduğu bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca, hayvan sağlığı zabıtası komisyon kararı alınarak ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilmiştir. Komisyon kararı gereği il içi ve il dışı hayvan hareketlerinin durdurulmasına, veteriner sağlık raporu düzenlenmemesine, hayvan pazarının kapatılmasına, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı hayvan hareket ve sevklerinin muaf tutulmasına, bakanlık personelinin, zabıta ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle yol kontrollerinin sıklaştırılmasına, işletmelerde ve yol kontrolleri denetimlerinde belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan sahipleri hakkında yasal işlem yapılmasına karar verilmiş olup, kararlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır."

- Sivas

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ülke genelinde SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılım gösterdiği belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalığın ilimizde de yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak hayvan hareketleri kesim, ithalat ve ihracat haricinde yasaklanmış bulunmaktadır. İlimizde bulunan tüm hayvan pazarları kapatılmıştır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 46 bin 159 lira cezai işlem uygulanacaktır. Şap aşılama çalışmalarımız da devam etmektedir."