Bursa-İstanbul hattında fırtına nedeniyle 4 deniz otobüsü seferi daha iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 13:19, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 13:20
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 08.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.