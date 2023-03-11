İstanbul'da sağanak ve fırtına zor anlar yaşattı

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı.

Taksim Meydanı'nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı. .

Sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar yağmur ve fırtına nedeniyle güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs ve metro duraklarına sığındı. .

Beşiktaş Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Kıyıya bağlı olan tekneler rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarda sallandı. .

Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı. .

AFAD, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. .