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Meral Akşener: Deprem esnasında rakip değiliz, orada hepimiz insanız

Deprem bölgesi Hatay'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında birlik vurgusu yaptı, deprem esnasında rakip olmadıklarını söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Mart 2023 16:18, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 16:20
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Meral Akşener: Deprem esnasında rakip değiliz, orada hepimiz insanız

Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Millet İttifakı, seçim çalışmalarını deprem bölgesinde sürdürüyor.

Hatay'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Burada yaptığı konuşmada birlik vurgusu yapan Akşener, deprem esnasında rakip olmadıklarını söyledi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Şimdi bu depremden çıkarılacak dersler var. Ben Sayın Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç 8'de bütün partilerin genel başkanlarını örneğin Çankaya'da toplayıp fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda da desteklerimizi istemeliydi. Bir araya gelseydik, fikirlerimizi söyleseydik bütün imkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi? Acaba acılarımız daha az nasıl hissettirilebilinirdi ve çok daha hızlı dertlerin çözümü nasıl sağlanabilirdi?

Deprem esnasında biz rakip değiliz. Ben deprem bölgesine ikinci gelişimde ilk defa rozet taktım. Roketsiz geldim ben buraya. Çünkü orada kim kimdirin hangi görüştedirin önemi yok. Orada hepimiz insanız, hepimiz dardayız ve hepimiz bir aradayız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.''

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