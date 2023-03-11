CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak

CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.

Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.