Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama

Bakan Nebati, depremden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu

Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Yıkılan tüm evlerin yenisini vatandaşımıza teslim edeceğiz. Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarına acil nakit ihtiyacı için 100 milyar lira ayırdık. Ekonomimiz bu felaketin üstesinden gelecek güce sahiptir. 2022 yılında dünyada en önemli büyüme rakamlarına ulaşan ülke konumundayız.

Bu mali imkanlar sayesinde sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz.

Ülkemizin yaralarını hızla sarıp büyümeye devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize desteklerimiz sürüyor.