13 yakınını kaybeden depremzede: 30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var

Adıyaman'da oto galericilik yapan Sercan Sevim, depremde anne ve babası dahil 13 yakınını kaybetti. Depremde annesi Fatma Hanım Sevim ile babası Mehmet Sevim'i de kaybeden Sercan Sevim yaşadıklarını anlattı.

Deprem öncesi Atatürk Bulvarı üzerinde otogalericilik yaptığını belirten Sevim; "30 milyon liralık adamdım. Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum. Çünkü 3 milyon lira borcum vardı. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanı'nda 2 dairem vardı. Galeride 6 adet son model lüks araçla 8 tane motosikletim vardı. Apartman yıkıldı. Araçların hepsi enkaz altında kaldı, hurdaya döndü. Bizim oturduğumuz ev yıkılmadı. Allah bundan sonra bir daha yaşatmasın. Canımız gitti, malımızın peşine düştük. Kuldan değil Allah'tan geldi. Anne ve babamın cenazelerini bulduğumuza sevinir olduk" dedi.



ERTAN GÜRCANER