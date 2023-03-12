Kamu saldırı altında: Halkın verisini çalıp fidye istiyorlar
Son dönemde devlet kurumlarına yönelik siber saldırılarda artış yaşanıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Mart 2023 08:48, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 08:40
Siber saldırganlar daha çok fidye saldırılar düzenleyerek ele geçirdiği verilerle topluma şantaj yapıyor.
Siber güvenlik firması Brandefense'in Kurucu Ortağı Hakan Eryavuz, hastane, okul, savunma sanayii şirketleri ile kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekerek "Özellikle toplumun geniş kesimine mal olabilecek sağlık, eğitim, gıda ve tarım sektöründe görülen saldırılar ciddi tehditler oluşturuyor" dedi.
ÖMER TEMÜR