Ali Sunal'dan deprem konuşması: Bir kişinin bile istifa etmemesi normal mi?

Oyuncu Ali Sunal, deprem felaketiyle ilgili Güldür Güldür Show'da bir konuşma gerçekleştirdi. Ali Sunal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinde on binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan ailesini kaybetti, milyonlarca insan evini, arkadaşlarını, anılarını, geçmişini, şehrini kaybetti. Ve 85 milyonun yüreği yanıyor. Bu yangın hiçbir zaman sönmeyecek. Buna emin olabilirsiniz.

"DENETLENMEMİŞ BİNALAR, BECERİKSİZ MÜTEAHHİTLER, LİYAKATSİZ GÖREVLİLER."

* Depremin üzerinden haftalar geçti ve herkes artık bir normalleşmenin peşinde. Peki nedir bu normal, nasıl bir normalleşmenin peşindeyiz? Mesela fay hattına binalar yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir?

"BÖYLE BİR ZAMANDA ÇADIR SATMAK NORMAL MİDİR?"

* Çürük binalara imar affı vermek normal midir mesela? Veya böyle bir zamanda çadır satmak normal midir? Binlerce insanı göz göre göre ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim, böyle bir normal yok. Bu normal değil. Artık biz bu normale dönmeyeceğiz.

"ARTIK NORMAL OLAN, TÜM SORUMLULARDAN HESAP SORMAK"

* Bundan sonra normal olan, tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin bir işi akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır. Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'.

* Biz umutluyuz, bu normal bir gün gerçekleşecek, buna inanıyoruz. Ama o gün gelene kadar gördüğümüz bütün hataların üstüne mizah büyüteciyle bakmaya devam edeceğiz."

AKŞENER: BU DÜZEN, VAKTİNİ ÇOKTAN TAMAMLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Sunal'ın konuşmasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ne yazık ki çok haklı bir konuşma. Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize 'normal-miş' gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti. İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz." dedi.