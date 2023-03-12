TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına 14 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilecek.

İleri teknoloji sera işletmelerinin yer alacağı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

- Komisyonların gündemi

Dışişleri Komisyonunun salı günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 8 kanun teklifi ele alınacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, salı günü toplanacak. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" tanımlanarak, bu OSB'ler belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak.

- Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi

Adalet Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması icra mahkemesi kararına bağlanacak. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilecek.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza, yarı oranında artırılacak. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak. Noterler, delil tespiti işlemleri yapabilecek.

Cezanın infazının ertelenmesi konusunda yapılan düzenleme ile çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı ertelenebilecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.