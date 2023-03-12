Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.

Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, babası Ali Haydar Varank'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.