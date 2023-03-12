'İlk İş Yerim'de kura tarihi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2023 12:58, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 13:00
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Kurum, 12 ildeki 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraların çekilmeye başlanacağını açıkladı
Kurum, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz" ifadesini kullandı.
"İlk Evim Arsa" kuralarının çekimi de 23 ilde 13-17 Mart tarihleri arasında sürecek.