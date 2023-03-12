Açlık grevindeki doktor 27 günde 15 kilo kaybetti

Mudanya Mütakere Meydanı'nda açlık grevinin 27. gününde kendisine destek veren kalabalığa seslenen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, siyasi partilerden destek göremediğini söyledi. Yemek yediği ve kilo aldığı iddialarını yalanlayan Turan, "Açlık grevi sırasında dev bir proje anlattım. Onlarca öneri ve görüş dile getirdim. Kanıtlar gösterdim. Neyin iyi olacağını, bizi bekleyen tehlikeleri gözler önüne serdim. Bunları iyi niyetle anlamak isteyenler, sorular sordu içtenlikle cevap verdim. Ben 27 gündür sadece su içiyorum. Hiçbir şey yemiyorum. Başlangıç kilom belli. Bugün de belli. Açlık grevine başlamadan önce her iki parti ile de bir temas sağlamaya çalıştım. Engelleri aşamayınca 13 Şubat 2023 tarihinde açlık grevine başladım. Gönlü temiz, aklı doğru çalışan vatandaşların hepsi parti, görüş, inanç farkı gözetmeden bana destek oldu" dedi.

AK Parti ve CHP Bursa il başkanlıklarını ziyaret ettiğini belirten Dr. Turan, "Mudanya'da inşa etmek istediğim hastane projesini ve bugüne kadar geçirdiği evreleri anlatmak istedim. Elbette açlık grevi yapma sebebini de kendilerine izah edecektim. Depreme hazırlık için yapılacak çalışmalar destek vermek istediğimi, kendilerinin de desteklerine ihtiyacımız olduğunu bildirecektim. Bunun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere birer dosya teslim edecektim. Böylece Mudanya'da kurmak istediğimiz ortopedi hastanesi ile ilgili tüm detayları en üst makamlara iletebildiğimden emin olacaktım. Ama benimle görüşecek bir yetkili bulamadım" diye konuştu.

Açık grevi boyunca yaşadığı sıkıntıların yanı sıra birçok konuyu kamuoyunda duyurduğunu aktaran Dr. Turan, "Bu mücadele sadece nefsimle iradem arasında olsaydı kolay olurdu. Geçen 27 günde 15 kilo kaybettim. Bu süre içinde bir kez hastaneye kaldırıldım. Değerli bir ağabeyimin annesi vefat etti. Zabıta operasyonunu ya da hava durumunun zorluklarını ise saymıyorum. Ama benim yaşadığım zorluklar ya da neler çektiğim değil, bu eylemin ülkemize ve bölgemize kazandırdıkları daha fazla konuşulmayı hak ediyor. Bu eylemle, Beklenen Marmara depremine dikkat çekmiş oldum. Tahmin edilen sürenin son altı yılına girilirken hazırlık yapmadığımız büyük yıkımı hatırlatırken, önlem almanın depreme dayanıklı kentler kurmak, depremde yıkılmayacak binalar yapmak anlamına geldiğini gözler önüne serdim. Deprem sonrasında en çok ihtiyaç duyulacak yapıların başında gelen hastanelerin nasıl yıkılıp, hizmet veremez hale geldiği acı bir şekilde görüldü. Marmara bölgesinde, Mudanya'da depreme dayanıklı, bir ortopedi hastanesinin ne kadar anlamlı ve gerekli olduğunu tüm kamuoyuna anlatabildim. Mudanya'da kurmak istediğimiz ortopedi hastanesi için yıllardır büyük bir çaba ile çalışıyorum, adeta savaşıyorum. Şimdiye kadar kimsenin farkında olmadığı bu mücadelede kimlerle, ne ile, nasıl kumpaslar ve kirli ittifaklarla uğraştığım gözler önüne serildi. Bütün bunları dilim döndüğünce, sağlığım el verdiğince anlatmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Susurluk Belediyesi'nin 27 dönümlük alanı hastane için tahsis edebileceklerini bildirdiğini belirten Turan, "Ben, depreme dayanıklı ortopedi hastanesinin önemi ve değerini, Mudanya belediye başkanına anlatabilmek için açlık grevi yaparken, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, hastane için 27 dönümlük bir alanı tahsis edebileceklerini bildirerek, ülkeme ve insana olan inancımı, güvenimi tazeledi. Halkıma ve bilime hizmet için güç verdi. Daima minnetle hatırlayacağım, Susurluk için kalbimde en derin sevgi hisleri taşıyacağım" dedi.

Dr. Kayhan Turan, son olarak açlık grevine devam edeceğini ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda tekrardan basın açıklaması gerçekleştireceğini belirtti.