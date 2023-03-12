Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını söyledi. Açıklamada oy kullanma saatleriyle ilgili bilgilere de yer verildi.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi.



OY KULLANMA YAŞI KAÇ?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silahaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 - 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995-4125/2 md.).



OY VERME GÜNÜ YASAKLAR NELER?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."