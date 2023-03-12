RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Kızılcık Şerbeti' dizisi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizi hakkında inceleme başlattı.
Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK Başkan Ebubekir Şahin, "Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği dizinin son yayınlanan bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldı. Sahnenin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla izleyiciler diziye tepki gösterdi.
SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/q9jYUC8bwvEbubekir Şahin (@ebekirsahin) March 12, 2023