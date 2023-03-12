Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan görevden alma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'da meslek liselerinde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.

İddiaya göre o çadırlar, logo basıldıktan sonra deprem bölgesine gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu iddia üzerine soruşturma başlatmıştı.