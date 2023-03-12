Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor

Şahan Gökbakır: Oğlunun 60 bin TL maaş alıyor

Komedyen Şahan Gökbakar kuruluş tarihi 11 Haziran 1868 olan Kızılay'ı, daha önce yalanlanmış bilgiler üzerinden eleştirmeye devam ediyor. Komedyen Gökbakar, 3 milyon 600 bin takipçisine bugün yaptığı paylaşımda, Kızılay YK Başkanı Kerem Kınık'ın oğlunu 60 bin TL maaşla istihdam ettiğini, Kerem Kınık'ın da 12 yerden huzur hakkı aldığını iddia etti.

Kerem Kınık: Ailemden kimse Kızılay'dan maaş almıyor, ben de 12 yerden maaş almıyorum

Kerem Kınık, afet tıbbı hocası olduğunu belirterek, ailesinden kimsenin Kızılay'da profesyonel olarak çalışmadığını belirtti. Dr. Kerem Kınık, oğlunun ise maaş almadan gönüllü olarak çalıştığını vurguladı. Kınık açıklamasında şunları söyledi:

"Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz.

Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kitleyecek araç/Tır sokulmaz. Afad ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000'i aşkın TIR ile indirdi zaten.

Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici Ahbap derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında afadın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka.

Selam üzerinize olsun."

Komedyen Şahan, maaşı ve oğulla ilgili iddiaları gazetelerden okuduğunu söyledi

Komedyen Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanının tepkisi sonrasında, Dr. Kerem Kınık'ın oğluyla ilgili iddiasında düzeltme yapmadı, başkan Kınık'ın maaşıyla ilgili iddiayı ise gazetecilerden okuduğunu söyledi. Gökbakar, Kınık'a verdiği cevapta bir maaşlarla ilgili bir excel tablosu paylaştı. Dr. Kerem Kınık excel'de yazan maaşların hiçbir hücresinin doğru olmadığını vurguladı ve "O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor " dedi.