Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Öğretmenin en acı yoklaması: 22 öğrencisinin kimliğini teşhis etti
Öğretmenin en acı yoklaması: 22 öğrencisinin kimliğini teşhis etti
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor
Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart
EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart
Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler
Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler
Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek
Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek
Kamuya olan borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Kamuya olan borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Seçim yasakları açıklandı
Seçim yasakları açıklandı
Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama
Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı
Depremlerde can kaybı sayısı 47 bini geçti
Depremlerde can kaybı sayısı 47 bini geçti
Bahçeli: AYM'nin terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir
Bahçeli: AYM'nin terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir
Şap Enstitüsü açıkladı: Şap hastalığı insanlara bulaşıyor mu?
Şap Enstitüsü açıkladı: Şap hastalığı insanlara bulaşıyor mu?
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
Sanayi Bakan Yardımcısı açıkladı, bu hafta Togg satışa çıkıyor
Sanayi Bakan Yardımcısı açıkladı, bu hafta Togg satışa çıkıyor
'14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan dostlarımızla beraber yazacağız'
'14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan dostlarımızla beraber yazacağız'
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak...İşte katılacak partiler
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak...İşte katılacak partiler
Ana sayfaHaberler Spor

Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Başakşehir'de Januzaj 35. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Mart 2023 21:18, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 21:20
Yazdır
Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan oynanan mücadelede siyah-beyazlıların golleri 15. dakikada Aboubakar ve 55. dakikada Masuaku'dan geldi. Beşiktaş'ta bir gol ve bir asiste imza atan Aboubakar yıldızlaştı.


Ev sahibi Başakşehir 35. dakikada Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadı.


Bu sonucun ardından 3. sıradaki Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken, 6. sıradaki Başakşehir 40 puanda kaldı.

Milli bilardocular dünya şampiyonu
Milli bilardocular dünya şampiyonu
Younes Belhanda kırmızı gördü: Rakibine tokat attı
Younes Belhanda kırmızı gördü: Rakibine tokat attı
Çorba karşılığında kaleci transferi: Bir sezon sınırsız kelle paça
Çorba karşılığında kaleci transferi: Bir sezon sınırsız kelle paça
PFDK, Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi
PFDK, Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığa aday oldu
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığa aday oldu
Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK'ya sevk edildi
Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK'ya sevk edildi

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. ve 11. maddelerinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanları, belediye başkanı olarak görevlerinde iken tahsiline göre ulaştıkları intibaklarının karşılığı ek gösterge üzerinden emekli olurlar.<
11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Son haline yorum yağdı!

Son haline yorum yağdı!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor.