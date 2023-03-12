Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan oynanan mücadelede siyah-beyazlıların golleri 15. dakikada Aboubakar ve 55. dakikada Masuaku'dan geldi. Beşiktaş'ta bir gol ve bir asiste imza atan Aboubakar yıldızlaştı.



Ev sahibi Başakşehir 35. dakikada Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadı.



Bu sonucun ardından 3. sıradaki Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken, 6. sıradaki Başakşehir 40 puanda kaldı.