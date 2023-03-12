Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde yüz yüze eğitim talebi: Üniversiteleri açın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan çadırkenti yoğun güvenlik önlemleri altında ziyaret etti.

Bu sırada bariyerlerin gerisindeki bir genç Erdoğan'dan yüz yüze eğitim istedi. Genç, "Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte, depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırkenti ziyaret etti.

'ÜNİVERSİTELERİ AÇIN'

Erdoğan'ın ziyaret ettiği 4 çadırın etrafına polis bariyeri çekilirken, depremzedeler bariyerlerin dışından Erdoğan'a taleplerini iletmeye çalıştı. Erdoğan'a seslenen bir genç, "Yüz yüze eğitim, yüz yüze. Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır" diye konuştu.

Erdoğan burada hiçbir açıklama yapmadı, yanında bulunan AK Parti Hatay milletvekilleri ile konuştu.