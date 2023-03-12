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Elazığ'da soba patladı: 2 yaralı

Elazığ'da müstakil evin 2'nci katında kömür sobası patladı, evin bir bölümü çöktü. Evin sahibi ile bitişikteki evde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2023 22:26, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 22:27
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Elazığ'da soba patladı: 2 yaralı

Elazığ'da Salıbaba Mahallesi Yüce Tepe Sokak'taki bir evde, iddiaya göre, 2'nci katta bulunan sobada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Evin bir bölümü çöktü, bitişikteki evde de hasar meydana geldi.

Evin sahibi Kazım Kılavun ile bitişikteki binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde çökmeye yol açan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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