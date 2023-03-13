Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
AFAD, Malatya Pütürgü'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
HATAYDA DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.