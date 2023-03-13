Dönüşüm talebi 3,5 kat arttı

Kentsel dönüşüm.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kentsel dönüşüme ilgi arttı. Daha önce çeşitli nedenlerle karşı çıkan vatandaşlar, riskli yapı tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuru yapmaya başladı. İstanbul'daki ilçe belediyeleri deprem öncesi başvuruların çok düşük olduğunu deprem sonrasında kentsel dönüşüme yönelik başvuruların yüzde 350 arttığını söyledi.

BİLGİ ALMAYA GELİYORLAR

Ümraniye Belediyesi'ne ocak ayında 7 başvuru yapılırken, depremden bir hafta sonra 25 başvuru yapıldı. Bağcılar Belediyesi'nde bilgi almak için gelen vatandaşların sayısı en az 3-4 kat arttı. Arnavutköy Belediyesi'nde ise riskli yapı tespitleri ve dönüşüm ile ilgili başvurular artarken vatandaşın başvurusu ve belediyenin tespitiyle 20 binanın yıkım kararı verildi. Ümraniye'de kentsel dönüşümle ilgili taleplerde yüzde 350 artış gözlemlendi. Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, ocak ayında 7 başvuru yapılırken, depremden bir

hafta sonra 25 başvuru geldi. Ayrıca bu başvuruların içinden yüzde 20'sini de daha önce şartlarda anlaşmaya sağlamayarak evlerini kentsel dönüşüme sokmayan mülk sahipleri oluşturdu. Deprem sonrası iş yükü artan bir diğer belediye ise Bağcılar oldu. Belediye yetkilileri kentsel dönüşümle ilgili bilgi almak isteyenlerin sayısının en az 4 kat arttığını söyledi. Riskli yapı tespiti başvurularında 1 ay içerisinde ciddi artış beklendiğini ifade etti. Fatih Belediyesinde deprem öncesinde başvuru yokken deprem sonrası vatandaşlardan yoğun bir talep ve bilgi amaçlı başvurular arttı. Günde ortalama 30-40 arasında vatandaş kendi binasının durumu hakkında bilgi almak için başvuru yapıyor.

SİTE SAKİNLERİ RANDEVU İSTEDİ

Depremin ardından kentsel dönüşüm başvuruları ve riskli bina tespit talepleri Üsküdar Belediyesinde de deprem öncesine göre 4 kat arttı. Şu ana kadar 5 bin 754 bina ve 26 bin 154 bağımsız birim dönüştürüldü. Üsküdar geneli toplamda 6 milyon 200 bin metrekarelik alanda dönüşüm uygulaması gerçekleştiriyor. Tuzla'da ciddi bir kentsel dönüşüm hareketliliği başladı. Daha 100 site ile kentsel dönüşüm gerçekleştirilmiş ve bunların 60'ı kentsel dönüşüme tabi tutulmuş. Geriye kalan 40 sitede ise kendi aralarında anlaşamayan hak sahiplerinin Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından belediyeden randevu almak istediği öğrenildi.