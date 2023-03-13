Erişim engeli sonrası Ekşi Sözlük'te yeni kurallar

Deprem sonrasında dezenformasyon yapıldığı iddiasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük, site içi kullanıcı kurallarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Kararın 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylanması sonucunda Ekşi Sözlük 20 gündür erişilemez durumda. Yönetim, kullanıcı entry ve başlıklarını daha iyi değerlendirebilmek adına önemli değişiklikler yaptı.

Şartlar katılaştırıldı

Mahkeme kararı sonrasında açılan bazı başlık veya entry'lerin yönetim ekibi tarafından silinebiliyordu. Arıtk bu şartlar daha katı hale getirildi. Yeni kurallar kapsamında hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar, 1 ay boyunca başlık açamayacak. Ayrıca başlık açma üzerine çeşitli yeniliklerin de yer aldığı kural güncellemesinde çaylak seviyesine düşürülen yazarların yeniden başlık açması da zorlaştırıldı.

Ekşi Sözlük kullanıcı kurallarının yeni hali şu şekilde:

Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.

Her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.

Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak.

Başlık açma kuralını sağlamayan yazarların entry'leri gündem algortimasına etki etmeyecek.

Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açamayan ve gündem algoritmasını etkileyemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi dahilinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek.

Kaynak: gazeteoksijen