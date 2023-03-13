Dolar günü 18,97 TL'den tamamladı
Haftaya yatay başlayan dolar, günü 18,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 18:43, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 18:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9650
|18,9660
|18,9740
|18,9750
|Avro
|20,1640
|20,1650
|20,3670
|20,3680
|Sterlin
|22,7670
|22,8810
|23,0480
|23,1650
|İsviçre Frangı
|20,5130
|20,6160
|20,7740
|20,8870
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9350
|19,0150
|18,9440
|19,0240
|Avro
|20,1240
|20,2040
|20,3270
|20,4070
|Sterlin
|22,7070
|22,9170
|22,9880
|23,1980