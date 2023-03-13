Kendisini enkazdan kurtaran AFAD gönüllüsünün sürpriz ziyareti duygulandırdı

- "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Emre Gültekin, yaşadığı apartmanın enkazından 86 saat sonra kurtardıkları Ayşegül Hançer'i, Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kartal Kaymakamlığına bağlı AFAD gönüllüsü arama kurtarma ekiplerince, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki enkazdan 86'ncı saatte yaralı kurtarılan Hançer'in tedavisi, Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde sürüyor.

Ayşegül Hançer, depremde tamamen yıkılan 9 katlı Işık Apartmanı'nda eşi Abdullah ve kızı Hacer Ebrar Hançer'i (23) kaybetti.

Hançer'i yaklaşık 14 saatlik çalışmayla enkazdan çıkaran 40 kişilik ekipte yer alan 30 yaşındaki Gültekin, 46 yaşındaki kadının kendisini kurtaranlarla tanışmak istemesi üzerine eşi ve çocuğu ile Sivas'a geldi.

Hançer, tedavi gördüğü hastanede, odasına çiçekle giren Gültekin'i görünce gözyaşlarını tutamadı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Hançer, Gültekin'in eşi ve çocuğuyla da kucaklaştı.

- 14 saat aralıksız çalıştıktan sonra Hançer'in sesini duydular

Gültekin, AA muhabirine, Hançer'i enkazdan çıkarmak için uzun süre çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "İlk olarak enkazda diğer aileler ile kroki çizdik. Çalışmalara 72. saatte başladık, 86. saatte Ayşegül ablanın sesini duyduk." dedi.

Ekip arkadaşlarıyla elleriyle demirleri bükerek, molozları aşındırarak Hançer'e ulaştıklarını anlatan Gültekin, "Kendisi iki büklüm şekilde sıkıştığı için sesi biraz kısık geldi. Bu yüzden ben biraz yaşlı olduğunu zannederek 'Ayşegül teyze' diye hitap ettim. Önce bize mutfakta olduğunu söylemişti. Yatak odası tarafında sıkıştığını öğrenince burada çalışmaya devam ettik ve kendisini çıkardık." diye konuştu.

Gültekin, Hançer ile bağlantılarını koparmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hatta tedavi aşamasına kadar takip ettik. Haberlerde çıktığı zaman ekip arkadaşlarımız bana videosunu gönderdi, bizimle tanışmak istediğini söylemiş. Çok memnun olduk ve bu isteği üzerine ailemle Sivas'a geldim. Şu an beraberiz, sağlık durumu da gayet iyi. İleride tamamen iyileştiğinde diğer ekip arkadaşlarımız da kendisini mutlaka görmek istiyor."

- "Bundan sonra kendisiyle bir aile olduk"

Hançer ile enkazda konuşmaya başladıklarından itibaren aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti:

"Enkaza girdiğimizde uyumaması için sürekli kendisiyle konuştuk. Kurduğumuz iletişim beni çok etkiledi. Ayşegül ablamın dediği gibi bundan sonra kendisiyle bir aile olduk. Her ne kadar depremde vefat eden kızı Ebrar'ın yerini tutmasa da benim eşim de artık onun bir kızı. O da benimle ziyarete geldi. Eşim kızı, ben de oğlu olarak bundan sonra hayatımızı sürdürmeyi düşünüyoruz."

- "Beni çok duygulandırdılar"

Hançer de çok büyük bir sürprizle karşılaştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, gerçekten beni kurtaranlarla tanışmayı çok istiyordum. Beni çok duygulandırdılar. Keşke kızım da kurtulabilseydi, içim çok acıyor. Bir tane çocuğum vardı. Şimdi artık o da benim çocuğum, evladım. Bundan sonra Allah'ın bana verdiği ömür boyunca kendisiyle irtibatta olmak istiyorum. Ne olur, manevi açıdan bağlarımızı koparmayalım."