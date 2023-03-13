YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2023 11:55, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 11:57
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.
Ahmet Yener: "28. dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.