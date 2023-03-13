Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Malatya'da konuşan Soylu, depremler nedeniyle can kaybı sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini duyurdu.

Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu, belirtti.

Konuşmasında deprem bölgesinde vinçlerin kiralandığı iddiasına da değinen Soylu şunları söyledi:

"Bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede, 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı...' Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl kiralamış? AFAD'ın hangi vinci varmış? Kamu ise kamu zaten bedava çalışıyor. Özel sektör kiralama ve ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza sen evini yık diyen bir taliamat ve talebimiz de yok."

"GÖREVİMİZ ÜZERİNE GİTMEK"

Bu durumun istismardan kaynaklanmış olabileceğine işaret eden Soylu, "Elbetteki görevimiz bunun üzerine gitmektir. Bunu AFAD'a bocalamak devlete bocalamak ayrı bir kötülüğün maarifetidir." ifadelerini kullandı.

"DEVLET ÇALIŞIYOR"

Yalan haberlerin sürekli tekrarlandığına işaret eden İçişleri Bakanı, "Bunu yapmaya çalışanlara tekrar sesleniyorum. Milletimiz ve devletimiz el birliği ile mücadele ediyor." dedi.

Soylu, "Sahada binlerce tanımadığımız insanla karşılaşıyoruz. Birçok yalanla insanlarımızın moralini bozmak doğru bir yaklaşım değil. Buna siyasi kişilerin yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi... Biz buralardayız. Devlet çalışıyor ve tıkır tıkır işliyor." diye konuştu.