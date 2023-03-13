İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 11-12 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "2'nci Ordu Komutanı Gürak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında protokole alınmadı", "Deprem sonrası Adıyaman'a yapılacak TOKİ konutları, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın tarım arazilerine inşa ediliyor", "Depremzedeler 2,5 ton süt verecek yer bulamıyor", "Muğla'daki Askeri Kampta misafir edilen depremzede vatandaşlar zorla çıkarılıyor", YÖK'ün açıklamasına göre, Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecek" ve "Türkiye'de yerin altından alevler ve dumanlar çıkıyor" iddialarına yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 'isminiz yok' denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde karşılama protokolüne alınmadı" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat 2023'te Malatya'daki ve 28 Şubat 2023'te Doğanşehir'deki ziyaretlerine iştirak etmiş ve bizzat karşılama protokolünde yer almıştır. Gürak'ın karşılama protokolündeki görüntüleri, iddiaların asılsız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

"Deprem sonrası Adıyaman'a yapılacak TOKİ konutları, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın tarım arazilerine inşa ediliyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, iddiaya konu görüntülerdeki alanın, tapu kayıtlarında kıraç ve taşlık arazi vasfında olduğu ve tamamen Hazineye ait arsa niteliğinde bulunduğu bildirildi.

Deprem bölgesinde belirlenen üç aşamalı şehirleşme modeli kapsamında zemin etütleri yapılmış, güvenli ve sağlam alanlarda çalışmaların başladığının vurgulandığı bültende, "Zemin etüt çalışmalarında 20 metre derine inen iş makinalarının kestiği numuneler, çıkarıldıkları metre ve türüne göre ayrılarak incelenmeleri için laboratuvarlara gönderilmektedir. Zemin etüt çalışmaları tamamlanmayan alanlarda projelendirme yapılmamaktadır." bilgisi verildi.

- "Üreticinin elindeki süt alındı"

Bazı basın yayın organlarındaki "Depremzedeler 2,5 ton sütü verecek yer bulamıyor" iddiasının da yalanlandığı bültende, iddiayla ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda üretici örgütleri ve özel sektör işbirliğinde, afet bölgesindeki yetiştiricilerin ürettiği 18 bin ton çiğ süt, toplanarak üretime kazandırılmıştır. İddialar üzerine Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesindeki çiftliğe intikal eden yetkililer, üreticilerin daha önce ürettikleri sütü özel firmalara sattığını ve bu firmalarla sorun yaşadıklarını tespit etmiştir. Öte yandan, bölgede aralıksız çiğ süt toplayan yetkililere, herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Çiftliğe intikal eden yetkililer, üreticinin elindeki 1518 litre sütün Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından alımını sağlamış, bundan sonra üretilen sütün de aynı kuruluş tarafından alınacağı belirtilmiştir."

"Muğla'daki askeri kampta misafir edilen depremzede vatandaşlar zorla çıkarılıyor" iddiasının gerçek dışı olduğuna yer verilen bültende, konuyla ilgili "AFAD yetkilileri Muğla'daki askeri kampta misafir edilen depremzede vatandaşların Niğde'ye tahliye edileceklerini belirtmiş, isteyenlerin de Muğla'da kalabileceklerini ifade etmiştir. Herkesin zorunlu olarak gideceğini düşünen vatandaşlar tepki göstermiş, ancak daha sonra istedikleri takdirde Muğla'daki kampta da kalabileceklerini öğrenince sorun çözülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

- "Manipülatif haberlere itibar edilmemeli"

Bültende, "YÖK'ün açıklamasına göre, Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecek" iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"YÖK'ün böyle bir açıklaması söz konusu değil. Ayrıca, iddia edildiği gibi Suriyeli mültecilerin sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girmesi de mümkün değil. Devlet üniversitelerinde Suriye uyruklu öğrenciler ile diğer yabancı uyruklu öğrenciler arasında bir ayrım yapılmamaktadır. Suriye uyruklu öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrenciler için istenilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu'nun yabancı öğrenci kabulüne ilişkin esasları, devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin öğrenci kabul uygulamalarına rağmen, öğrencilerin moral ve motivasyonunu etkileyecek manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Türkiye'de yerin altından alevler ve dumanlar çıkıyor" iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanarak, görüntülerin 9 yıl önce Yemen'in El Hudeyde vilayetinde kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.