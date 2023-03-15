Memurluktan istifa edip işçiliğe geçen hangi statüden emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar için hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında da ikramiye ödemesi için 5434 sayılı Kanun ve 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır.

Soru: Merhabalar.

15.11.1996 da memur olarak göreve başladım. 24.12.2019 da memuriyetten istifa ile ayrıldım. 25.12.2019 tarihinden itibaren de 4A kapsamında özel sektörde çalışmaktayım.

1.) Hangi statüden emekli olacağım.

2.) Eyt müracaatımı 4A dan mi. 4C den mi yapmalıyım.

3.) Memur hizmetlerimin ikramiye ödemesi için ayrı bir müracaata gerek var mıdır.



Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl hizmet içinde 1260 gün ve daha fazla hangi çalışma şekli fazla ise o tespit edilir ve aylık bağlanacak statü belirlenir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı işler.

Memurların emekli olabilmeleri için kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılı fiili çalışmalarının olması gereklidir.

İşçilerin ise yaş şartı dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayıları emeklilik kazanımlarını sağlamaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir statüde çalışmaya başlamış olanlar emeklilik şartlarında sadece hizmet sürelerine tabi olmakta, dolayısıyla EYT kapsamında olmaktadırlar.

Hem işçi, hem memurluk hizmetleri üzerinden aylık bağlanacak olanlar için memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için de 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır. Yani, işçi kıdem tazminatına nasıl hak kazanıyor veya kazanamıyor ona bakılır.



Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Soru 1.) Hangi statüden emekli olacağım.

Cevap 1- 24/12/2019 tarihinde istifa sonrasında işçi statüsünde çalışmalarınızın, yani SGK prim ödemelerinin şayet 1260 gün veya daha fazla olması halinde işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olacağınızı, bu durumunuza göre de EYT kapsamında 25 yıllık sigortalılık sürenizi ve 5825 gün hizmetinizin olması kaydıyla işçi statüsünden emekli olabileceğinizi (bu durumunuzu yine de SGK kayıtlarından tespit ettirmenizi belirtmek isteriz),

Şayet, 24/12/2019 tarihinden sonra işçi statüsündeki çalışmalarınız 1260 gün ve daha az olursa memur statüsüne tabi olacağınızı, ancak memur statüsünden emekli olabilmek için 25 hizmet yılı gerektiğinden, belirttiğiniz duruma göre 1260 günden yani 3 yıl 6 ay veya daha fazla işçi olarak çalışmadan emeklilik talebinde bulunmanız halinde işçi ve memur olarak geçen sürelerinizle birlikte 25 yıl hizmetinizi tamamlayacağınızı ve 1260 günden daha az işçilik sürenizin olması ve 1260 gün ve daha fazla memurluk hizmetinizin olmasını hesap ettiğimizden memur statüsünden EYT kapsamında emekli olabileceğinizi (bu konuda da yine SGK kayıtlarından tespit ettirmenizi belirtmek isteriz)

Değerlendirmekteyiz.

Soru 2.) Eyt müracaatımı 4A dan mi. 4C den mi yapmalıyım.

Cevap 2- Yukarıda belirttiğimiz hesaplamalar dikkate alınarak, yani son 7 yıl hizmet içerisinde hangi statüde daha fazla geçen hizmetlere bakılmak veya SGK kayıtlarından veya çalışmakta olduğunuz işyerinden tespit ettirmek suretiyle, işçi statüsünde emekli olmak istediğinizde 4 a, memur statüsünden emekli olmak istediğiniz de 4 c den E-Devlet sisteminden yapabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

Soru 3.) Memur hizmetlerimin ikramiye ödemesi için ayrı bir müracaata gerek var mıdır.

Cevap 3- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olmanız ve memurluktan da istifa ettiğiniz tarihte 15 yıldan fazla sigortalılık sürenizin ve 3600 günden daha fazla hizmetinizin olması nedeniyle, ister işçi olarak ister memur olarak tarafınıza aylık bağlandığında, SGK nın da otomatik olarak memurluk hizmetlerinize emekli ikramiyesi ödemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. .Şayet, aylık bağlandığı zaman emekli ikramiyesinde bir gecikme olması halinde SGK na yazılı olarak müracaat etmenizi de ayrıca tavsiye edebiliriz.



