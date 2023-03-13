Depremzede, valinin alnından öptü
Depremzede, valinin alnından öptü Adıyamanlı depremzede Ordu valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü Vali Tuncay Sonel'i duygulandıran o anlar Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 15:17, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 15:18
Adıyamanlı depremzede Ordu valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü
Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü.
6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman'a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, "Dedim ki Adıyaman'a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse" diyerek Vali Tuncay Sonel'i alnından öptü.