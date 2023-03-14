1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

Soru: 1976 Doğumlu - Erkek . 14 Mart 1995 yılında SSK girişi ile işe başladım. 14/03/1995 - 18/08/1995 tarihleri arasında 154 gün SSK lı işçi olarak çalıştım. Daha sonra üniversitede yaz döneminde Otelde 05/07/1997 - 30/08/1997 tarihleri arasında 54 gün daha SSK lı olarak çalıştım. Üniversite bitince 28.09.2000 tarihinde MEB'de Öğretmen olarak göreve başladım ve halen memur olarak görevime devam ediyorum. 03.03.2023 Bugün itibariyle SSK dahil Emekliliğe Esas Hizmet sürem 23 yıl 0 Ay 4 Gün

Öğretmen iken Asteğmen Subay Okuluna 20/11/2001 tarihinde girdim ve 01/04/2002 tarihinde Yedek Subaylığa başladım.20/03/2003 tarihinde askerliğim bitince kıtadan ayrıldım. Yedek Subaylığım boyunca emekli sandığı keseneği ödedim. Hitap ta FHZ 90 gün olarak görülmektedir.



Aşağıda belirtilen sorularıma cevap verirseniz memnun olurum;



1-) 1995 yılı SSK girişimden dolayı EYT den yararlanıp emekli olmak istiyorum. Nasıl öğretmen emeklisi olabilirim?

2-) Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına baktığımda, SSK+Memurluk+ FHZ 90 günü kullanarak (24 yıl 9 Ay 2 gün) 02.12.2024 tarihinde emekli olabilir miyim?

3-) Öğretmenlerin emekliliği yaz dönemi olacağından, (22.07.2024) Askeri öğrencilikte geçen 132 günümü borçlanıp, ödeyip emeklilik tarihimi 4 ay 12 gün öne çekebilir miyim? SSK+Memurluk+ FHZ 90 + 132 gün öğrencilik borçlanma.

4-) Herhangi bir borçlanma ve FHZ olmadan, Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına direkt baktığımda 03.03.2025 tarihinde 25 Yıl 0 Ay 3 Gün görünmekte. O zamana kadar çalışmam mı gerekiyor? Ya da istifa edip isteğe bağlı iştirakçilikle nasıl emekli olabilirim?



Detaylar/Değerlendirmeler:



Soru 1-) 1995 yılı SSK girişimden dolayı EYT den yararlanıp emekli olmak istiyorum. Nasıl öğretmen emeklisi olabilirim?

Cevap 1- 1995 yılı SGK primleri ödenmiş çalışmalarınızın olması kaydıyla yaş şartı aranmadan 25 hizmet yılınızı (işçi, memur, yedek subaylık, FHZ (yıpranma payı) toplamı) tamamladığınızda EYT kapsamında emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 331 hükmü gereği, Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir. Bu hususa da dikkat edilmesi ve Kurumunuzdan bilgi alınması gerekmektedir.

Soru 2-) Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına baktığımda, SSK+Memurluk+ FHZ 90 günü kullanarak (24 yıl 9 Ay 2 gün) 02.12.2024 tarihinde emekli olabilir miyim?

Cevap 2- 25 hizmet yılın dolumunda FHZ yıpranma payı da dahil edilir. Dolayısıyla işçilik, memurluk, yedek subaylık, FHZ toplamı 25 yıl olması gereklidir. Hizmet toplamını Kurumunuzdan teyit ettirmenizi tavsiye edebiliriz.



Soru 3-) Öğretmenlerin emekliliği yaz dönemi olacağından, (22.07.2024) Askeri öğrencilikte geçen 132 günümü borçlanıp, ödeyip emeklilik tarihimi 4 ay 12 gün öne çekebilir miyim? SSK+Memurluk+ FHZ 90 + 132 gün öğrencilik borçlanma.

Cevap 3- Yedek subaylık okul süresini borçlanmanız halinde 25 hizmet yılınızı daha önce tamamlayabilirsiniz. Ancak, borçlanmanın geçerli sayılması için emeklilikten en az 6 ay önce yapılması şartı da bulunmaktadır. Yine, yukarıda belirttiğimiz gibi öğretmenlerin emeklilikleri belirli şartlara tabidir. Emeklilik takvimi haricinde emekli olabilmeniz konusunda Kurumunuzdan bilgi almanızı da tavsiye edebiliriz.



Soru 4-) Herhangi bir borçlanma ve FHZ olmadan, Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına direkt baktığımda 03.03.2025 tarihinde 25 Yıl 0 Ay 3 Gün görünmekte. O zamana kadar çalışmam mı gerekiyor? Ya da istifa edip isteğe bağlı iştirakçilikle nasıl emekli olabilirim?



Cevap 5- FHZ kişilerin isteğine bağlı olmaksızın hizmet eklenmesi işlemi olmamaktadır. Direkt olarak memurun hizmet süresine eklenir. Belirttiğimiz gibi borçlanmanın geçerli olabilmesi için de emeklilikten en az 6 ay önce yapılması gereklidir. Ayrıca, görevinizi yapmak suretiyle 25 hizmet yılınızı tamamlamanız veya memurluktan 657 sayılı Kanun hükümlerine göre istifa edip istifa ettikten sonra 6 ay içinde isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabileceğinizi ve bu şekilde 25 hizmet yılınızı tamamladıktan sonra da emeklilik müracaatı yapabileceğinizi değerlendirmekteyiz. (isteğe bağlı iştirakçilik konusunda sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz mevcuttur)

NOT: Yukarıda yaptığımız değerlendirmeler sizin vermiş olduğunuz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için Kurumunuzla bilgi paylaşımında bulunmanızı tavsiye edebiliriz.

