Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Soru: Memur olmadan 6 ay önce askerlik hizmetimi bitirdin ancak askerlik borçlanması yapmadım. Sorum şu memuriyete girmeden altı ay önce askerlik hizmetimi yaptığım için emekli ikramiyesinden sayılmaz ancak emekli maaşımdan sayılır hükmü var mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunda borçlanma yapılacak hizmetler arasında er veya erbaş olarak geçen süreler, yedek subay ve yedek astsubay okulunda geçen süreler bulunmaktadır.

Askerlik süresinin borçlanılması halinde durum:

Askerlik süresinin borçlanılması halinde hizmetlerin artması sağlanır.

Askerlik süresini borçlanmak emekli aylık oranını yükseltir (5434 e tabi olanlar, 5510 a tabi olanlar için de ortalama aylık kazançlar içerisine dahil olunur).

Askerlik süresini borçlanmak emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınan tam yıl hesabında sayılır ve emekli ikramiyesi ödenir.(5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Memurların intibak işlemlerinde dikkate alınır (Kazanılmış Hak Aylığı-Emekli Keseneğine Esas Aylık, Kıdem aylığı) (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Memurların yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)



Askerlik süresinin borçlanılmaması halinde durum:

657 sayılı Kanun Madde 83 hükmü uygulanmak suretiyle intibak işleminde, yani kazanılmış hak aylığı derecesi işleminde dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Hizmet süresini artırmaz, aylık bağlama hizmet yılına etkisi olmaz. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Borçlanma yapılmamış olsa da kazanılmış hak aylık süresinde değerlendirildiğinden Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

NOT: Genelde askerlik borçlanması yapmak isteyenler EYT öncesinde emeklilik yaşı yönünden avantaj sağlaması açısından yapmak istedikleri bir işlemdir. Bu nedenle bugün için askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin, borçlanılacak bu hizmet süresinin gerek çalışırken, gerekse emeklilik açısından fayda getirip getirmeyeceğini değerlendirdikten sonra yapmalarını tavsiye edebiliriz.