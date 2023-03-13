Suriye konulu toplantı 16 Mart'ta Moskova'da yapılacak

Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
%1,35 Faizli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi
%1,35 Faizli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi
Sponsorlu İçerik
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Suriye konulu toplantı 16 Mart'ta Moskova'da yapılacak

Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 15:50, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 15:51
Yazdır
Suriye konulu toplantı 16 Mart'ta Moskova'da yapılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Heyetlerin 15 Mart'ta ulaşacağı Moskova'daki toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

Moskova görüşmeleri, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak.

Taraflar, bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

- Moskova toplantısının öncelikleri

Türkiye açısından toplantının temel önceliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ayrılıkçı gündeme ve gruplara karşı durma ile bu alanda terörle mücadelede işbirliğinin artırılması olacak.

Bir diğer öncelik ise Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasi sürecin canlandırılıp hızlandırılması, bu amaçla Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin devam ettirilmesi. Türkiye bu amaçla, tüm taraf ülkelerden Anayasa Komitesi sürecini yapıcı yaklaşımla desteklemesini istiyor.

- "Fırsat değerlendirilmeli"

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit ettiğini Astana belgeleri dahil her düzeyde tüm platformlarda güçlü şekilde savunduğunu anımsatarak, "Tüm taraflar siyasi çözüme bir an önce ulaşılması için ellerinden gelen katkıyı yapmalıdır. Bu anlamda, Türkiye'nin masaya oturmasının herkes için bir fırsat olduğu gerçeği taraflarca doğru anlaşılmalıdır." ifadesini kullandı.

- "Türkiye, Suriye muhalefetini bilgilendirmeye devam ediyor"

Diplomatik kaynaklar, gerek Rusya ve rejim yetkililerinin katıldığı 3'lü görüşmeler gerek 4'lü toplantı konusunda Türkiye'nin Suriye muhalefetini bilgilendirmeye ve istişarelere devam ettiğine dikkati çekti.

Kaynaklar, "2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimiz biliniyor. Türkiye olarak Suriye muhalefetinin garantörü olduğumuzu ve muhalefetin hakları hilafına hareket etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Geri dönüşler de gündemde"

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, 4'lü toplantının gündem maddelerinden biri de iç savaşta yerlerinden olup ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşleri.

Türkiye, görüşmelerde, komşu ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin asıl ikamet yerlerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin uluslararası insancıl hukukla uyumlu şekilde kolaylaştırılması için çalışılması gerektiğini yineleyecek.

Türkiye'nin atıf yaptığı BMGK 2254 sayılı kararı, Suriyelilerin geri dönüşleri için uygun şartların oluşturulması ve iç savaştan etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu için üye ülkelere çağrı yapıyor. Karar ayrıca, Suriyelilerin öncülüğünde kapsayıcı ve güvenilir ancak mezhepsel olmayan bir yönetim tesis edilerek yeni bir anayasa taslağı hazırlanmasını, özgür ve adil seçimler düzenlenmesini, yeni anayasanın ortaya çıkmasından 18 ay sonra Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde seçimlere gidilmesini öngörüyor. Karar, Suriye diasporasının seçimlere katılımı için uluslararası standartlarda şeffaf ve hesap verilebilirliğin sağlandığı şartların tesis edilmesini de istiyor. Türkiye bu amaçla, muhalefetle Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerini yürüten rejimin süreci ilerletmesi gerektiğinin altını çizerek Rusya ve İran'ın çalışmalara destek vermesi gerektiğini vurguluyor.

-"Türkiye deprem yardımlarının geçişi için tüm kolaylıkları gösteriyor"

Diplomatik kaynaklar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, bu süreçte Türkiye'nin, uluslararası insani yardımların bölgeye hızla ulaşması için Cilvegözü Sınır Kapısı'na ek olarak Öncüpınar ve diğer kapıların kullanılmasını da teklif ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin yardımlarını engellediği yönünde yapılan bazı maksatlı yayınlara dikkati çeken kaynaklar, Cilvegözü ve Öncüpınar kapılarından hiçbir engelleme ve geciktirme olmaksızın insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tırın geçtiğini, Suriye'ye insani yardım götürmek isteyen tüm uçaklara hava sahasının açıldığını, bu sayede doğrudan Halep veya Şam'a uçakların indiğini kaydederek, "Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm kolaylıklar gösteriliyor." dedi.

Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı
Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı
Destici: BBP, 81 ilde kendi ismi ve adayıyla seçime katılacak
Destici: BBP, 81 ilde kendi ismi ve adayıyla seçime katılacak
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim tavkiminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine " İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bürosunda, Özel Büroda ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu geçici görevleri sürecinde ayrıca yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dayanağı Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim ve Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi" ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" ibarelerinin iptaline karar verilmesine ilişkin davada kararını verdi.
Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. ve 11. maddelerinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanları, belediye başkanı olarak görevlerinde iken tahsiline göre ulaştıkları intibaklarının karşılığı ek gösterge üzerinden emekli olurlar.<
11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Bu 34 uygulama banka hesabınızı ele geçirebilir!

Bu 34 uygulama banka hesabınızı ele geçirebilir!

Bilgisayar korsanlarının kullanıcı verilerine ele geçirebilmek için birçok yöntem kullandıklarını söyleyen uzmanlar özellikle Android kullanıcılarını uyardı.