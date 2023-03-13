Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

Depremin yaralarını sarmak için binlerce görevli sahada. Hatay'daki tüm işleyişi ve ihtiyaçları koordine eden ise, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen valiler...

Hatay'da; su, kanal, çevre temizliği ve ilaçlama hizmetini Amasya Valisi Mustafa Masatlı koordine ediyor.

Vali Masatlı, güne toplantıyla başlıyor. Bölgedeki ihtiyaçlar ve sorunlar valiye aktarılıyor. Ardından yerinde tespit için sahaya çıkıyor. Depremzedelerle bir araya gelip taleplerini dinliyor. Mesaide saat kavramı yok.

"Yüreğimiz burada kalacak"

Milletimiz burada bize ne kadar ihtiyaç duyuyorsa o kadar kalacaklarını söyleyen Mustafa Masatlı, şöyle konuştu:

"Kaldığımız bütün süre içerisinde bütün zamanımızı, enerjimizi, gücümüzü buradaki insanlarımıza hizmet etmek için kullanacağız. Biz buradaki insanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bir yüreğimiz burada kalacak tabii. Bizim burada acı tatlı zamanlarımız oldu. En azından buradaki insanlarımıza dokunmanın vermiş olduğu gururla yaşayacağız."

"Hayran olduğum bir şehirdi"

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da Hatay'da görevli.

Kırbıyık, "Çok sevdiğim, çok beğendiğim, hayran olduğum bir şehirdi. Tabii gönül bağının başka türlü oluşmasını gerçekten çok isterdim. Burada yaşadığımız şahit olduğumuz sahneleri sadece Edirne'ye döndüğümüzde değil, bir ömür boyunca aklımızdan çıkartmamız mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Kentte enkaz kaldırma çalışmalarını koordine ediyor. Hayran olduğu o şehirde şimdi afetin izlerini silmeye çalışan Vali Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Buradaki görev süremiz ne kadar olur bilmiyorum, biz burada olduğumuz sürece, var gücümüzle bu şehrin ayaklanması için bu mücadeleye ortak olacağız. Ama görevimiz bittikten sonra hem aklımızın hem gönlümüzün bir kısmı burada kalacak."

Hatay'da her birinin farklı görev ve sorumluluk alanı olan 15 vali, koordinasyon içinde çalışıyor.

Durmaksızın mesai yapan tüm valiler, günün sonunda AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanıp bakanlara bilgi veriyor.