İYİ Parti'nin milletvekili aday adaylığı ücretleri belli oldu

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ve kriz yönetimi konusunda eksiklikler yaşandığını belirterek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Depremden etkilenen illerde tarım ve hayvancılıkla ilgili acil tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Zorlu, Ziraat Bankasının deprem bölgesine yaptığı 20 milyar liralık bağışın kırsal alanlara harcanmasını istedi.

Zorlu, deprem bölgesinde yeni konutların mera ve orman arazilerine yapılmaması uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

"Yabancılara mülk satışının tüm Türkiye'de yasaklanması ve deprem bölgesindeki satışların 6 ay boyunca durdurulması çağrımız vardı. Bu kabul görmedi. Bunun sonuçlarını hepimiz takip etmeliyiz. Bu demografik yapımızı ilgilendiren çok önemli bir konu. Bu bağlamda, tarım arazilerinin, zeytinliklerin yabancılara satılmasının tamamen önlenmesi, bu konunun titizlikle üzerinde durulması gerekiyor."

- Aday adaylığı için erkeklerden 30 bin, kadınlardan 15 bin lira alınacak

İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Zorlu, şu bilgileri verdi:

"Bugün, Genel İdare Kurulumuzda seçim takvimine yönelik bazı hususları belirginleştirdik. Milletvekili aday adayı olacak erkeklerden 30 bin lira, kadınlar ve gençlerden 15'er bin lira ücret alacağız. Engelli vatandaşlarımızdan ise ücret almayacağız. Aday adayı başvuruları 15-22 Mart'ta yapılacak. Adayların belirlenmesi konusunda hangi yöntemin uygulanacağına dair Genel Başkanımıza Genel İdare Kurulumuz tam yetki vermiştir. Sayın Genel Başkanımızın özellikle büyük şehirlerde üye tabanlı yoklama yapma arzusu ve iradesi öteden beri mevcuttur."

Zorlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Maalesef bu depremde 94 doktor, 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 528 sağlık çalışanı ise yaralandı. Siyasi iktidarın 'Giderlerse gitsinler' söylemiyle daha da fazla derinleştirdiği bir neticeyle karşı karşıyayız. Türk Tabipler Birliğinin rakamlarına göre, 2022'nin Ocak ayından bu yılın şubat ayına kadar 2 bin 936 hekim yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Bu ülkemizin ve milletimizin kabul edeceği bir tablo değil."