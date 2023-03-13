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AK Parti Sözcüsü Çelik: İttifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Burada nasıl bir şey olacak? Tabii ki ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. Yani 'Seçime giderken biz bu ittifakı şu ilkeler temelinde yapıyoruz, bu ilkeler temelinde bu işbirliğini milletimizin onayına arz ediyoruz' şeklinde." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 17:42, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 17:45
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AK Parti Sözcüsü Çelik: İttifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması, şehirlerin toparlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci hassasiyetle takibe devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine yeni bir ziyaret gerçekleştirdiğini dile getiren Çelik, Erdoğan'ın mesaisinin önemli bir kısmını deprem konusuna ayırdığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve gelişmesiyle ilgili temas trafiğinin yaklaşan seçimlere dönük devam ettiğini anımsatan Çelik, şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nın bir parçası, yeniden Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini en güçlü, kararlı bir şekilde açıkladılar. Seçimlere dönük olarak daha kuvvetli, daha kararlı, daha iyi bir şekilde hazırlıkların nasıl yapılacağına dair istişareler devam ediyor, o bakımdan her şey gayet iyi gidiyor.

Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken burada yegane gündem, bir an seçim gündeminin Türkiye'nin gündeminden çıkarılıp şehirlerimizin ayağı kaldırılması, yaraların sarılmasıyla ilgili iradenin güçlü bir şekilde ortaya koyulması çerçevesinde. Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde vatandaşımızın taleplerini en güçlü şekilde temsil etmek ve en güçlü şekilde vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasını talep etmek şeklinde bu görüşmeler devam ediyor. Gayet iyi bir atmosferde geçiyor."

- Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na davet edilmesi

Yeniden Refah Partisi ve Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'na davet edilmesine yönelik iddia ve eleştiriler sorulan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'a teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nin, yetkili kurullarda yapılacak değerlendirmenin ardından kararını açıklayacağını aktaran Çelik, "Yeniden Refah Partisi'nde yapılan görüşme müspet bir havada gerçekleşti. Yetkili kurullarında ivedilikle değerlendirdikten sonra bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını belirttiler. Dolayısıyla bu görüşmelerin bu manada gayet müspet bir atmosferde ilerlediğini söylemek isterim." şeklinde konuştu.

- "İttifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak"

İttifak yapıldığı zaman siyasi partilerin kendi kurumsal kimliklerini lağvedip tek bir parti haline dönüşmediğini, her siyasi partinin özgün kimliği içerisinde bazı söylediklerinin ya da programlarındaki bazı hususların diğer partilerle çelişebileceğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Burada nasıl bir şey olacak? Tabii ki ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. Yani 'Seçime giderken biz bu ittifakı şu ilkeler temelinde yapıyoruz, bu ilkeler temelinde bu işbirliğini milletimizin onayına arz ediyoruz' şeklinde. Bu da tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak ama mesela pek çok konuda bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen bir terör örgütünün katliamları karşısında, PKK'nın katliamları karşısında sessiz kalan bir sürü kimse, Cumhur İttifakı'na destek veren ya da destek beyanında açıklama yapan partilerin birbirleriyle çelişkili beyanları olup olmadığı üzerinden gitmeye çalışıyor."

Demokrasilerde en temel kırmızı çizginin terör olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, PKK'yı bir terör örgütü olarak lanetlemeyen, hatta PKK terör örgütünü destekleyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na desteği söz konusu. Bu konuda bir izahat getirmeyenler, Cumhur İttifakı içerisindeki partilerin çelişkisi var mı yok mu bununla uğraşıyorlar. Biz milletin önüne çıkarken şimdiye kadar olduğu gibi ilkelerimizi net söyledik, bundan sonra da net söylemeye devam edeceğiz.

Tabii ki bizim bir parti programımız var, bir parti tüzüğümüz var. Diğer Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin, destek açıklayan partilerin ya da bir müddet sonra görüşlerini açıklayacak partilerin de kendi müstakil programları var. Onların içerisinde tabii ki birbiriyle farklılık arz eden durumlar olur ama dediğim gibi ittifak, partilerin kendi kimliklerini ortadan kaldırarak tek bir parti haline gelmesi değil, temel ilkeler çerçevesinde seçime girmesidir. Cumhur İttifakı olarak biz de bütün bu görüşmeler neticelendikten sonra berrak bir şekilde ittifakımızın, seçime giderken milletimizin onayına sunulacak şekilde ilkelerini açıklayacağız."

- "Milli değerler konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti de çok iyi bilinmektedir"

Çarşaf listeyle seçimlere gidilmesi yönündeki iddiaların sorulması üzerine Çelik, partiler kendi amblemiyle mi yoksa birbirlerinin listesinden mi gireceğinin teknik konular olduğunu, bunların her partiyle ayrı ayrı görüşüleceğini ifade etti.

Birçok alanda görüşmenin devam ettiğini, teknik konular netleştiğinde bunların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak devleti yönetirken ortaya koyduğu ilkeler, şimdiye kadar siyaset yaparken ortaya koyduğu temel ilkeler, bunlar milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir, bu milli değerler konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti de çok iyi bilinmektedir. Zaten Cumhur İttifakı temel değerler üzerinden bir araya gelmiş, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sayın Bahçeli'nin verdiği destek belli değerler üzerinden olmuştur. Bu siyasi ilkeleri, bu siyasi değerleri koruyarak demokrasimizi güçlendirecek, seçimlere güçlü bir şekilde gidecek, milletimizle daha çok buluşacak şekilde biz de prensiplerimizi seçimlere doğru giderken açıklayacağız."

- Yeni Azerbaycan Partisi'nin AK Parti'ye ziyareti

Yeni Azerbaycan Partisi'nden AK Parti'ye yapılan ziyarete ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, şunları kaydetti:

"İktidar partisi bugün Genel Başkanvekilimizi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızı ziyaret ettiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabulleri oldu. Hem deprem yaralarının sarılması konusunda geçmiş olsun dileklerini, bizimle beraber olduklarını bir kere daha ilettiler hem de seçimlere dönük olarak Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü bu güçlü siyasete verdikleri destekleri açıkladılar. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz.

Deprem bölgesine hemen hemen ilk gelen ve sonuna kadar mücadele eden heyet Azeri kardeşlerimizdi. Onlara bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımız için başsağlığı, yaralılarımız için geçmiş olsun dileklerini paylaştılar, dünyadan gelen bütün heyetler gibi. Tabii ki Azeri heyetinin başka bir yeri var. Yüreğimizde çok özel ve müstesna bir yere sahip olacak. Hepsine teşekkür ediyoruz."

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