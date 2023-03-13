89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz

İki büyük depremde bir bölümü yıkılan, diğer blokları hasar gören ve 89 kişiye mezar olan Diyarbakır'daki Galeria Sitesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Üst katları ev olarak kullanılan Galeria İş Merkeziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden iş merkezindeki spor salonuyla ilgili bilgi istedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor salonunun istenen belgeleri tamamlamadığı için izin belgesi verilmediğini, üye bilgilerinin de bulunmadığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında konuşan bir tanık, depremden önce kullandığı spor salonunun havuzunda hiç kolon görmediğini ifade etmişti.

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında şuana kadar 11 zanlı "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı.

3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.