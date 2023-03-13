Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı gerçekleştiği ihbarının alınmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede dış cephe kaplamasına ve aynı binada bulunan bir iş yerine mermi isabet ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera kayıtlarından, olayın 12 Mart'ta saat 02.05'te çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. isimli 3 şahıs tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan etmişlerdir."

Açıklamada, olayda kullanılan el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 dolu fişek ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, AA muhabirine, nöbetçi arkadaşlarının partiye geçince durumu fark ettiğini söyledi.

Durumu hemen polise haber verdiklerini belirten Demiröz, şunları kaydetti:

"Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Gerekli araştırmaları yaptılar. Şu an olay inceleme aşamasında. Soruşturma devam ediyor. Birkaç gün içerisinde netleşir. Güvenlik kameraları inceleniyor. Netleşince bize dönecekler, gerekli bilgilendirmeyi yapacağız."