'Hüda Par dengeyi bozacak diye korkuyorlar'

Habertürk televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile yapılan görüşmeye ilişkin "Bir pazarlık yapmadık, ilkeler meselesi görüşüldü. İttifaka katılmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Kendi duruşumuzdan vazgeçmeyiz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ocak ayı başında sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmemiz olmuştu. Konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi de ittifaklardı. Görüşmeler devam ederken 6 Şubat'ta çok acı bir olay yaşadık; çifte depremle sarsıldık. Görüşmeler kesintiye uğradı. Görüşmeler devam ediyor. 2 gün önce basın toplantısıyla mevcut Cumhurbaşkanına destek vereceğini açıklamıştık. Görüşmeler devam edecek. Bazılarının düşündüğü, zannettiği gibi bu pazarlıktan ziyade ilkeler meselesiyle ilgili görüşme. Birlikte hareket edeceksek maksimum sayıda ittifakın parlamentoda en güçlü şekilde temsili nasıl olur, o konulara yoğunlaşıyoruz. Aramızda bir pazarlık olarak 'şu kadar milletvekili verecek' gibi tartışma değil bu. Seçimlere giriş netleşince kamuoyuyla paylaşılacak.

'Muhtemelen 1 hafta içinde netleşir'

Netleşmeden Cumhur İttifakı'nın parçası olacağız ya da olmayacağız diye net cümlelerle ifade etmem doğru değil. Muhtemelen 1 hafta içinde netleşir. Önümüzdeki cumartesi günü GİK toplantımız var. Orada gelinen aşamayı değerlendireceğiz. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Paylaşılacak kıvama gelince paylaşırız. Bizim konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz hususlar, parti programımızda yazılı şeyler var. Kendi söylemimizden vaz geçmedik, başkalaşmadık. Parti kurullarımızda 'bu hususlar olursa, yoksa yokuz, ne alacağız, ne vereceğiz' şeklinde bir pazarlık olarak algılanmamalı. Bazı konulardaki duruşumu, yaklaşımı, siyaseti, beklentiler farklı olabilir. Aynı çatı altında seçime gireceksek, tek parti haline gelmesi şeklinde olmayacak. Biz falanca partiyle, filanca partiyle nasıl oturur şeklinde hiç sarfetmedik. Kim kendini hangi ittifakın içinde konumlandırıyorsa elbette kendi bilecekleri konudur.



'Biz sırtımızı ne Kandil'e, ne de Erciyes'e dayamıyoruz'

Biz kendi partimizin içinde bile karar alırken hiçbir zaman tek kişi almaz, mutlaka istişare ile alırız. Kendi partimle ilgili kararı arkadaşlarımla danışmadan tek başıma verme hakkını kendime görmüyorken, bir başka partiyle ilgili onlarla ilgili karar alma hakkını asla görmem. Biz diyoruz ki, siyaset açık, şeffaf olmalı. Kim kiminle ittifak kuruyorsa açıktan söylemeli. Değilse arka kapı diplomasisi şeklinde görüşme yapması belki eleştirilebilir. Biz görüşmelerimizi açıktan yaptık. Zamanı gelmeden açıklanmaz ama gizli kapaklı iş yürütmedik. 2018'de de yine görüşmelerimiz olduk. O seçimlerde sayın Erdoğan'ı destekledik ama ittifakın içinde yer almadık. Kendi logomuzla yer almak istedik, talebimiz kabul edilmeyince uyuşma olmadı. Biz sırtımızı ne Kandil'e, ne Erciyes'e dayamıyoruz. Biz Allah'a güvendik, yola koyulduk. Açık siyaset yürüttük. 2 gün önce Anayasa Mahkemesi karar verdi. HDP'ye bloke kaldırıldı. Yasalara göre kurulmuş, siyaset yapmaya devam ediyorsa, hukuk bu iş yasa dışı dememişse o zaman siz o partiye meşru parti muamelesi yapmak zorundasınız. Şu anda öyle yapılıyor.

HÜDA PAR olarak 10 yılı aşkın siyasi hayatı içindeyiz. 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. İnşallah bu seçime gireceğiz. 2018'de sayın Cumhurbaşkanını destekledi; ama bugüne kadar saldırı olmamıştı. Kongrelerde parti programını yumuşattık mı; hayır. Bazı siyasetçiler, gazetecilerin adeta rövanş alma ya da kıyas yapmak suretiyle bizi bu işin nesnesi haline getirmeye çalışıyor, bu doğru bir iş değil, ahlaklı değil. 'Hizbullah'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu' diyor. 10 yıldır kurulan bir siyasi parti, daha önce seçimlere girmiş. Cumhur İttifakı'nın geçen seçimdeki adayını desteklemiş bir parti. Israrla bazı şeyler ısıtılıp, ısıtılıp getiriliyor. Ülke zor bir zamandan geçiyor. 5 hafta önce deprem yaşadık. 50 bini aşkın can kaybımız var. Bu yaraları sarmak uzunca zamanımızı alacak. 11 Mart'ta Suriye'deki iç savaşın 12. yılı geride kaldı. Ege'de sular ısıtılmaya çalışıyor. Bu karışıklık esnasında sağlam durmamız gerekirken sanki 14 Mayıs'ta savaşa gidiyormuş gibi düşmanlaştırıcı dil kullanmanın kimseye faydası yok. İyi niyetli eleştiriler başımız üstüne. Düzeltilmesi gereken bir tarafımız varsa düzeltiriz. O eleştirici düşmanlaştırıcı bir şey ise, lütfen o eleştiriyi yapanlar kendilerini check etsinler. Sizin bir meslektaşınız 'Hizbullah'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu' dedi. Ramazan yaklaştı, Siyonistler yine saldıracaklar. Rusya'da savaş var. Etrafımızda ateş çemberi var. Bizim çıkarımız bu memlekette birbirimizle aramızdaki sorunları sulh içerisinde, meşru yolları kullanarak diyalogla çözmek istiyoruz. Biz herhangi partiye iltihak etmiyoruz, bu bir seçim ittifakıdır. Her partinin programı vardır.

'Amaç AK Parti ve Cumhur İttifakı bileşenleri ürkütmek'

Parti programında bizi memleketi bölmekle suçları bölmeye getiren doğru hangi cümle anlamakta zorluk çekiyoruz. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşadılar. Çanakkale'de, Yemen'de yanyana şehit düştüler. Kardeşliğe zarar veren şeyler, yapılan bazı yanlış uygulamalar tekrar edilmemeli. Kardeşliğin bir hukuku var. Eğer bu bölücülükle ben bir şey demiyorum. Bunları söyleyen birisini bölücülükle itham ederseniz. Geçen gün bir TV programında bir partinin genel başkan yardımcısı, güya bizim parti programımızdan pasajlar okuyor. Parti programını yazan kişilerden biri benim. Hatta en son redaksiyonunu ben yaptım. Söyledikleri şey bizim parti programımızda yok. FETÖ'cü atığı bir zat tweet atmış, parti genel başkan yardımcısı oradan okuyor. Şunu net bir şekilde görüyoruz; 10 yıldan fazla siyasi hayatımız devam ediyor. 5 seçime katıldık, 2 kez referandum geçirdik. Bu HÜDA PAR'dan ziyade, AK Parti ve Cumhur İttifakı bileşenleri ürkütmek, bunun gerçekleşmemesi için yapıyorlar. AK Parti'nin kaybetmeye yakın olduğunu düşünenler bolca propaganda yapıyorlar. HÜDA PAR dengeyi bozaca diye korkuyorlar. Hem HÜDA PAR gücünü artırıyor, hem kazanmaları garanti değil. Bu çirkin dil sahiplerine kaybettirecek. Biz HÜDA PAR olarak gayrimeşru yollara sapmadık, bundan sonra da sapmayacağız.

'Biz hem Meclis'te temsil edilelim, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu neyse onu da sağlayalım istiyoruz'

Eğer ittifak içinde yer alacaksak, bu ittifakın bileşenlerinin totalde, toplamda, maksimum sayıda en iyi verimi nasıl alması mümkünse biz onu önceliyoruz. Biz sayı pazarlığı yapmıyoruz. İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil. Biz HÜDA PAR olarak Meclis'te temsil edilmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Bunun devam etmesi tek başına yeterli değil. Biz hem Meclis'te temsil edilelim, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu neyse onu da sağlayalım istiyoruz. Bizim ayaklarımız yere basıyor. Tabanımızın güçlü olduğu yerler, daha az güçlü olduğu yerler, zayıf olduğu yerler var. Henüz 81 ilde teşkilatımızı tamamlayamamak. Bölgede ektiğimiz olacaktır mutlaka. Geldiğimiz aşamayı kendi arkadaşlarımızla Başkanlık Divanı üyesi ve genel başkanlarımızla oturduk, tartıştık. İnşallah GİK'le de konuşacağız. Bizim muhataplarımızın da kurulları var. Bir şekil verilecek. İradelerde tam bir uyuşma olursa bunu kamuoyuyla paylaşırız. Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmayacağımızı söylemiştik. Eğer anlaşma uyuşma olmazsa 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz.

2012'de kurulmuş partiyi 30 yıl önce bazı hadiselerle ilişkilendirmek, şiddete başvuran, herhangi bir yasadışı illegal örgütün siyasi uzantısı gibi nitelendirmek buhtandır, haksızlıktır, insafsızlıktır. 2012'den beri siyasi hayatın içindeyiz. Çukur siyasi yürütülen dönemde, 6-8 Ekim'de partimiz yoğun şekilde saldırılara uğradı. Eğer şiddet olsaydı o gün kullanırdık. Biz illegaliteye sapmadık, bundan sonra da sapmayacağız. Gayrimeşru yollarda bizim ayak izimiz yoktur. Kimse aramasın, bulamayacak. Kimse kendini şiddet ve silah kullanarak başkasına dayatmasın diyoruz."