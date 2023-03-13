Depremde hayatını kaybeden öğretmen için hüzünlü tören
Adana'da depremde hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Taşkın için öğretmen ve öğrencilerin okulda düzenlediği törende duygusal anlar yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde
Adana'da 11 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde Ekim Apartmanı'nda
oturan Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Zuhal Taşkın da iki kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Taşkın'ın iki kız
çocuğu yaralı olarak enkazdan kurtarılırken, kendisi hayatını kaybetti. Adana'da
depremden sonra bugün okullar yeniden açıldı. Taşkın için okulunda öğretmen
ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin "anne ve abla" dediği
öğretmenleri Zuhal Taşkın için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.
Taşkın'ın mesai arkadaşı öğretmen Güler Karakaş, "Okula başladığımız için mutluyuz
ancak çok buruğuz maalesef. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Okulumuzun
din kültürü öğretmeniydi. Öğrencilerin anne diye sevdiği arkadaşımız artık maalesef
yok. Okula ağlayarak geldim. Ben onu her zaman suya benzetirdim, çok şefkatli
ve merhametliydi" dedi.
Öğretmen Selda Narcı da, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı ve okulumuzun neşe
kaynağıydı. Onu kaybetmek çok büyük bir acı ve alışmakta zorluk çekiyoruz hala
gözlerim onu arıyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Biz onu çok seviyorduk,
mekanı cennet olsun. Onun eksikliğini doldurmak çok zor olacak" diye konuştu.
Öğrenci Oruç Emirhan Zeytun ise, "Hepimizin annesi gibiydi, bizi çok severdi. Onu kaybetmek bizi çok üzüyor. Bizim annemiz, ablamız ve en güzel sırlarımızı paylaşabildiğimiz bir insandı" dedi.