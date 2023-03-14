'Sazan sarmalı'yla çiftçiye vurgun
Dolandırıcılar 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle son 1 haftada 32 çiftçiyi mağdur etti. Tarım makineleri, traktör ve römork almak ve satmak isteyenleri ağlarına düşürdüler. Satıcıyı 'alıyorum' diyerek internetteki ilanı kaldırtan vurguncular, aynı aracı başka internet sitesinde satışa koyarak, alıcıdan kapora alıp sırra kadem basıyorlar.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mart 2023 08:02, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 08:04
Organize İşler filminden esinlenen dolandırıcılar çiftçileri hedef aldı. 'Sazan Sarmalı' yöntemi ile alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek aradan sıyrılan çete üyeleri, ele geçirdikleri paralarla ortadan kayboldu. Onlarca mağdur ise savcılığın yolunu tuttu.
Mağdurlardan Gökhan A., gazetemize yaptığı açıklamada yöntemin filmlerde olduğu gibi işlediğini anlattı. Konuyla ilgili birçok mağdurun olduğunu söyleyen Gökhan A., "Son ana kadar dolandırıldığımızı anlamadık. Genel olarak tarım işiyle ilgilenenler seçiliyor. Güven kazanıyorlar ve parayı hesaplarına geçirdikleri anda kayboluyorlar" dedi. Savcılığa son 1 haftada aynı yöntemle başvuran 32 kişi bulunuyor.
KAAN ZENGİNLİ