3 ünlü analist rakam verdi: Altının çıkacağı seviye dudak uçuklattı

Altın fiyatları, ABD istihdam verileri ve bankacılık sektöründeki gelişmelerle beraber yakaladığı yükseliş trendine bugün de devam etti. 1.100 TL seviyelerini gören altın, bin 145 TL'ye kadar yükseldi. Yatırımcılar, altın fiyatlarının gelecek günlerdeki görünümü merak ederken; İslam Memiş, Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Ahmet Deniz Yağbasan dikkat çeken açıklamalar yaptılar.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

Ons altın cuma günü kapanışta ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber günlük bazda yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Bin 830 dolar seviyelerinde seyreden ons, ABD istihdam verilerinin açıklanması ile beraber bin 870 TL seviyelerine kadar yükseldi. Ons altının haftalık bazda yüzde 0,7 oranında prim yapmasıyla beraber bir süredir düşüşe geçen gram altın pazartesi günü bin 145 TL oldu.

ABD'nin en büyük bankalarında Signature Bankası ve Silicon Valley'in art arda batması küresel piyasalarda tedirginliğe kapı araladı. Bankacılık sektörü dalgalanmaları yatırımcıların güvenli liman arayışlarını hızlandırdı.

FİNANS SEKTÖRÜNDE "KARA" SENARYOLAR

Altın talebinin artması fiyatların son bir ayın en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. ABD tarihinin en büyük ikinci banka çöküşlerinde biri olan iflas finans sistemine yönelik kara senaryoların ortaya çıkmasına neden oldu.

GÖZLER FED KARARLARINDA

Fed Başkanı Jerome Powell'in geçtiğimiz hafta yaptığı "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor" açıklaması, faiz artışlarına devam edileceği şeklinde yorumlandı.

İFLAS ZİNCİRİ, FED'İN PLANLARINI BOZDU

Ancak Silican Valley ve Signature Bank'ın ardı ardına batması analistler tarafından Fed'in faizler konusunda eskisi kadar cesur olamayacağını şeklinde yorumlandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında haziran ayından sonra rekorların geleceğini söyledi.

Memiş, "Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2.000-2.250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder." dedi.

İSLAM MEMİŞ: HER BASKILAMA DAHA BÜYÜK ATAKLARIN HABERCİSİ

İslam Memiş, "Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi. Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli. Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri." ifadelerini kullandı

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın fiyatlarında dolar/TL'den ziyade ons altın fiyatlarının daha belirleyici olduğuna dikkat çekti.

YILDIRIMTÜRK: ONS ALTIN BELİRLEYECEK

Yıldırımtürk sözlerine şöyle devam etti:

"Fed 'den gelen faiz mesajları piyasada fiyatlanıyor. İç piyasada ise seçim sürecine odaklı bir seyir var. Dolar/TL'de görece stabil bir seyir olduğunu söyleyebiliriz bu da gram altın fiyatlarında ons altın hareketlerinin ön plana çıkmasına neden oluyor. Vatandaşın dövizden ziyade altına daha çok itibar ettiğini görüyoruz. Gram altın fiyatlarında önümüzdeki dünlerde 1250 TL seviyesinin geçileceğini düşünüyorum.

ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, 14 Mart'ta açıklanacak ABD TÜFE verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTINDA KRİTİK VİRAJ

Yağbasan, "Şubatta TÜFE, yüzde 5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki, TÜFE, beklentiyi bir miktar aşabilir. Böyle bir senaryo da altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. Daha orta-uzun vadeli bakacak olursak; yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Ons altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir." ifadelerini kullandı.