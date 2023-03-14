HÜDA PAR'ın desteği denklemi değiştirdi

Dicle Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Bozan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin CHP ile kurduğu ittifakın tarafları "bölge bizde" havasına ittiğini ifade ederek, "Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı denklemi değiştirdi" dedi.

Bu iş birliği ile zaten Kürt sokağında büyük bir oy potansiyeline sahip AK Parti ve bölge geneli güçlü teşkilat yapısına sahip HÜDA PAR için çarpan etkisi ile ciddi bir oy getireceğini dile getiren Prof. Dr. Bozan, şunları kaydetti: "Her şeyden önce HDP-CHP kanadı sandık güvenliği ve müşahit üstünlüğünü kaybetti. HDP bundan önce binlerce sahte oy kullanarak seçimlerin sonucunu etkileyebiliyordu. Yine tartışmalı oylar otomatik olarak HDP'ye yazılıyordu.

YILMAZ BİLGEN