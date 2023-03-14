Afetlere karşı Türk dayanışması geliyor

Cumhurbaşkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve, perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu Macaristan, Türkmenistan ile KKTC'nin de gözlemci üye sıfatıyla katıldığı TDT'nin Zirvesinin ana teması; "Afet, Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım."

Zirveye, üye ülkelerin Cumhurbaşkanlarının ve Devlet Başkanlarının katılımı planlanıyor. Zirveden bir gün önce ise bu ülkelerin dışişleri bakanları Ankara'da bir araya gelecek. Olağanüstü toplantıda, hem deprem sonrası dayanışma sergilemek, hem de bu tip olaylara karşı ortak bir yapı oluşturarak hızlı müdahale edebilmek amacıyla atılacak adımlar masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN