Meclis'te seçim öncesi kanun teklifi yoğunluğu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, en geç 7 Nisan'a kadar çalışması beklenen Meclis'in gündeminde önemli düzenlemeler bulunuyor. Gelecek haftadan itibaren Meclis'in gerekirse cuma ve cumartesi günleri de çalışması planlanıyor. Meclis bu hafta, yeraltı otoparkları ve ileri teknoloji sera işletmelerinin yer alacağı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin düzenlemeleri içeren çevre ile ilgili torba kanun teklifini görüşecek. Ardından doğal afetlerde imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılması amacıyla kurulması öngörülen Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin yasa teklifi kanunlaştırılacak. Doğalgaz piyasasında serbestleşmeyi sağlayan, organize sanayi bölgelerine dönük düzenlemeleri içeren 24 maddelik kanun teklifi 14 Mart'ta Meclis Sanayi Komisyonu'nda ele alınacak. Yeni yargı paketi ise 15 Mart'ta Adalet Komisyonu'nda görüşülecek ve gelecek hafta kanunlaştırılacak. Orman Kanunu değişiklik teklifi de Meclis kapanmadan görüşülecek. Bu arada optisyenlik ve sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren yeni bir teklifin Meclis'e gelmesi planlanıyor. Öte yandan Meclis seçim sürecindeyken ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerle ilgili AK Parti Grubu'na gelen talepleri içeren yeni bir torba teklifin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Meclis kapanmadan önce Dışişleri Komisyonu'ndan geçen bazı uluslararası anlaşmalar da Meclis gündemine alınacak.

Anayasa değişiklik teklifi kadük olacak

Başörtüsüne anayasal güvence getiren uzun süre siyasetin gündemine oturan partilerin üzerinde uzlaşma sağlayamadığı tartışmalı anayasa değişikliği teklifinin Meclis'in gündeminin yoğun olması nedeniyle ele alınması beklenmiyor.

27. dönem 5 parti ile başladı 5 yılda 14 partiye çıktı

Haziran 2018 seçimleri sonrası 600 milletvekili ve 5 parti ile başlayan 27. dönemde parti sayısı 14'e çıkarken istifa, ölüm ve vekilliği düşürülenlerle milletvekili sayısı 577'ye düştü. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti olmak üzere 5 partinin girdiği Meclis'te bugün Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Saadet Partisi, Yenilik Partisi, Zafer Partisi olmak üzere 14 parti temsil ediliyor. Bağımsız milletvekili sayısı ise 3.

Milletvekili sayısı 577'ye düştü

Milletvekili sayısı istifa, ölüm ve vekilliği düşürülenlerle 577'ye düştü. Kabinede görev alan AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ bakan olarak atanmaları nedeniyle milletvekilliğinden istifa ettiler.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Markar Eseyan ile İsmet Uçma, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel, Musa Farisoğulları ile Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekilliği düşürüldü. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise partisinden ve milletvekilliğinden istifa etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan belediye başkanlığı tercihi nedeniyle istifa ettiler.

Dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı

Bu dönem TBMM'deki dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı. 27. dönemde TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'ndaki dokunulmazlık dosyası sayısı 1811'e ulaştı. 1320 dosya ile HDP ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 288 fezleke ile CHP yer aldı. AK Parti'li milletvekillerinin 20, İYİ Parti'li milletvekillerinin 19, MHP' li milletvekillerinin 9, Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin 35, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 89 dosyası bulunuyor.

Soru önergelerinin sayısı 80 bini geçti, 297 kanun çıktı

27. Dönem en fazla soru önergesinin verildiği dönem oldu. Milletvekilleri tarafından verilen soru önergesi sayısı 80 bini geçti. Meclis tarihinde ilk defa bir dönem içinde 6. yasama yılı gerçekleşti. 27. Dönem'de bugüne kadar 297 kanun çıkarıldı, önümüzdeki günlerde çıkarılacak kanunlarla bu sayı 300'ü geçecek.

CANAN SAKARYA / Ekonomim