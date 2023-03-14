ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

2023-YKS: 'Sıkça Sorulan Sorular' Yayımlandı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır.

İşte bazı 'Sıkça Sorulan Sorular'

ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2023-YKS'ye başvuru yapmak mümkün mü?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

ÖSYM Mobil uygulamasından 2023-YKS başvurusu yapılabilir mi?

2023-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

2023-YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır. https://www.osym.gov.tr/TR,25351/2023-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-ykskilavuzu.html

Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

2023-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 08-24 Mart 2023 tarihleri arasında yatırabileceklerdir.

2023-YKS oturumları nelerdir?

YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),

YKS'nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

YKS'nin 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)'dir.

2023-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur.

2023-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2023- AYT ve/veya 2023-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.

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